Bursa'da otomobilin çarptığı yaya, sürücünün arkadaşının eşi çıktı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Ö.'ye otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü Halit Ç.'nin polis ekiplerine kazada yaralanan yayayı tanıdığını söylemesi üzerine dikkat çeken detay ortaya çıktı. Fatma Ö.'nün sürücünün arkadaşının eşi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da yaşanan trafik kazası, ortaya çıkan detayla dikkat çekti. Yıldırım ilçesinde otomobilin çarptığı yayanın, sürücünün arkadaşının eşi olduğu öğrenildi. Kadının yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Ç. yönetimindeki 16 BVJ plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Ö.'ye çarptı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Fatma Ö. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan kadın, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇARPTIĞI YAYANIN ARKADAŞININ EŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine açıklama yapan sürücü Halit Ç., çarptığı yayayı tanıdığını belirtti. Halit Ç.'nin, arkadaşının eşi Fatma Ö.'ye çarptığı öğrenildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.