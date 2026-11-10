Bursa 'da yaşanan trafik kazası , ortaya çıkan detayla dikkat çekti. Yıldırım ilçesinde otomobilin çarptığı yayanın, sürücünün arkadaşının eşi olduğu öğrenildi. Kadının yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(Foto: İHA)

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Fatma Ö. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan kadın, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.