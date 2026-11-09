Kastamonu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı

Kazada sürücü R.K. ile araçta bulunan S.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan S.E. ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.