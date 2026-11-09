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Kastamonu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kastamonu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direğin yerinden söküldüğü feci kazada, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu-Kastamonu kara yolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 37 ACM 856 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yerinden sökülen aydınlatma direği yola savruldu.

Kastamonu'da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı - 1

Kazada sürücü R.K. ile araçta bulunan S.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan S.E. ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Kastamonu
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