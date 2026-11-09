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Erzincan'da feci olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun telef oldu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzincan'da feci olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun telef oldu

Erzincan'ın Dereyurt köyünde motosikletlerin çıkardığı sesten korkarak kaçışan 103 koyun, dere yatağında sıkışarak boğuldu. Panik halinde dar alana yığılan sürünün yaşadığı feci izdiham sonrası bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Erzincan'ın Dereyurt köyünde, motosikletlerin çıkardığı sesten ürkerek kaçışan 103 koyun, yöneldikleri dere yatağında sıkışarak boğuldu.

Erzincan'da feci olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun telef oldu - 1

Olay, iki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğrattı.

Erzincan'da feci olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun telef oldu - 2

Erzincan-Gümüşhane kara yolundan geçen motosikletlerin sesinden korkan sürü, panikle dere yatağına kaçtı. Dar alanda üst üste yığılan hayvanlar, sıkışarak nefessiz kaldı.

Erzincan'da feci olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun telef oldu - 3

İKİ YETİŞTİRİCİNİN 103 KOYUNU TELEF OLDU

Olayda Ayşenur Yıldız'a ait 45, Burak Has'a ait 58 koyun telef oldu.

Erzincan'da feci olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun telef oldu - 4

Bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde incelemede bulundu.

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