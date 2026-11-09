Erzincan'da feci olay: Motosiklet sesinden ürken 103 koyun telef oldu
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Erzincan'ın Dereyurt köyünde motosikletlerin çıkardığı sesten korkarak kaçışan 103 koyun, dere yatağında sıkışarak boğuldu. Panik halinde dar alana yığılan sürünün yaşadığı feci izdiham sonrası bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Erzincan'ın Dereyurt köyünde, motosikletlerin çıkardığı sesten ürkerek kaçışan 103 koyun, yöneldikleri dere yatağında sıkışarak boğuldu.
Olay, iki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğrattı.
Erzincan-Gümüşhane kara yolundan geçen motosikletlerin sesinden korkan sürü, panikle dere yatağına kaçtı. Dar alanda üst üste yığılan hayvanlar, sıkışarak nefessiz kaldı.