Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde akrabalar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kayınbiraderleri M.C. ve S.C. ile tartışan 37 yaşındaki Aykut K., tüfekle vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aykut K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan iki şüpheli, yaklaşık bir saat sonra bir akrabalarının evinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Aykut K. ile kayınbiraderleri M.C. ve S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C. ve S.C., yanlarında bulunan tüfekle Aykut K.'ye ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekle vurularak ağır yaralanan Aykut K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çobanlar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak 37 yaşındaki Aykut K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN İKİ ŞÜPHELİ BİR SAAT SONRA YAKALANDI

Olayın ardından suç aletiyle birlikte kaçan şüpheliler M.C. ve S.C., yaklaşık bir saat sonra Işıklar beldesinde bir akrabalarının evinde yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

TÜFEĞİ KİMİN ATEŞLEDİĞİ BELİRSİZ

Öte yandan, olayda kullanılan tüfeği şüphelilerden hangisinin ateşlediği henüz belirlenemedi.