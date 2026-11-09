Van'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü 7 ilçede taşımalı eğitime ara verildi. Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Van'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, eğitimde aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe kaymakamlıklarından peş peşe kar tatili açıklamaları geldi.

Kentin 7 ilçesinde 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

KAYMAKAMLIKLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Muradiye Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Tuşba Kaymakamlığı da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, ilçede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

7 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit kaymakamlıkları da kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Alınan kararlar doğrultusunda Van'ın 7 ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler pazartesi günü izinli olacak. Kaymakamlıkların açıklamalarında tüm okulları kapsayan genel bir tatil kararına yer verilmedi.

TRABZON

Trabzon'da yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yarın yapılamayacak.