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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı vurdu: Bülbülan mevkisi araçlara kapatıldı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı vurdu: Bülbülan mevkisi araçlara kapatıldı

Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde şiddetli tipi ve buzlanmaya dönüştü. Karadeniz bağlantısını sağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisi tüm araçlara kapatılırken, Ardahan-Şavşat yolunda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimlerde şiddetli rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

Yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisinde ulaşım durduruldu.

Söz konusu güzergah, tüm araçların geçişine kapatıldı.
AĞIR TONAJLI ARAÇLARA GEÇİŞ İZNİ VERİLMİYOR
Öte yandan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Yolun Değirmenli köyü mevkisine, "Kar ve tipi nedeniyle büyük araçlara yol kapalıdır" yazılı uyarı levhası yerleştirildi.

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