Çöp kenarındaki şüpheli cisim mahalleyi ayağa kaldırdı: Gerçek sonradan ortaya çıktı
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Şişli'de dinamit görünümlü şüpheli paket paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanlarının incelemesinde cismin oyuncak saatli maket olduğu belirlendi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp konteynerinin yanında üzerinde saat bulunan ve dinamit lokumuna benzeyen bir cisim gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ardından bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.
BOMBA İMHA EKİBİ CİSMİ İNCELEDİ
Koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, cismin yanına yaklaşarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede, saatli dinamit lokumuna benzeyen cismin maket, üzerindeki zamanlayıcının ise oyuncak alarmlı saat olduğu belirlendi. Maket, incelenmek üzere götürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik şeridini kaldırmasının ardından çevrede hayat normale döndü.