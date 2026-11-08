Çöp kenarındaki şüpheli cisim mahalleyi ayağa kaldırdı: Gerçek sonradan ortaya çıktı

BOMBA İMHA EKİBİ CİSMİ İNCELEDİ

Koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, cismin yanına yaklaşarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede, saatli dinamit lokumuna benzeyen cismin maket, üzerindeki zamanlayıcının ise oyuncak alarmlı saat olduğu belirlendi. Maket, incelenmek üzere götürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik şeridini kaldırmasının ardından çevrede hayat normale döndü.