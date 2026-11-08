CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının siyasi nedenlerle tutuklanmadığını savundu. Belge, bilgi ve tanık bulunması halinde savcıların görevlerinin yolsuzlukla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Elazığ'da başlayan boşanma davasında tanınmış kişilere veya fenomenlere gönderilen kalp emojilerinin tek başına güven sarsıcı davranış olarak değerlendirilemeyeceğine karar verdi. Kadını ağır kusurlu bulan istinaf kararını oy birliğiyle bozan daire, dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderdi. Yargıtay, söz konusu emojileri sempati ve beğeni ifadesi olarak değerlendirdi. Erkeğin sunduğu ses kayıtlarının hukuka aykırı elde edildiğini, dosyadaki mesajların da güven sarsıcı davranışı destekleyen açık ve net veri içermediğini belirtti.

YEREL MAHKEME EŞİT, İSTİNAF KADINI AĞIR KUSURLU BULDU Elazığ'da görülen davada yerel mahkeme, kadının sosyal medyada doktor ve fenomene kalp emojisi göndermesini ve dikkat çekmeye çalışmasını güven sarsıcı davranış kabul etti. Mahkeme, erkeğin ise eşine aşırı kıskançlıkla baskı uygulamasını, "Çirkinsin" diyerek onu beğenmediğini söylemesini, aşağılamasını ve kadınlık gururunu inciten sözler kullanmasını kusur olarak değerlendirdi. Tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Kararın istinafa taşınmasının ardından dosyayı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi inceledi. Daire, kadının üç ayrı erkekle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunun ispatlandığı değerlendirmesiyle kusur oranlarını değiştirdi. Kadını "ağır kusurlu", erkeği ise "az kusurlu" saydı. Kadın, bu kararı temyiz etti.

KALP EMOJİLERİ VE SES KAYITLARI İNCELENDİ Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinafın kusur belirlemesini hukuka aykırı buldu. Tanınmış kişilere veya fenomenlere gönderilen kalp emojilerinin doğrudan evlilik birliğini zedeleyen güven sarsıcı bir eylem sayılamayacağını belirtti. Erkeğin delil olarak sunduğu ses kayıtlarının "ortam dinlemesi" niteliğinde olduğunu ve hukuka aykırı yolla elde edildiğini değerlendiren daire, mesajların da güven sarsıcı davranışı destekleyen netlikte olmadığını vurguladı.