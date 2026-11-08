Bolu'da 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını fırsat bilen ziyaretçiler, eşsiz doğa manzarası eşliğinde fotoğraf çektirip kar topu oynayarak kışın tadını çıkardı.

Bolu'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, Abant Gölü Milli Parkı'nı beyaza bürüdü. Göl çevresindeki ağaçları ve yeşil alanları kaplayan kar, milli parkı ziyaret edenlere kış manzaraları sundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar uyarısının ardından etkili olan yağışla birlikte Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yapıp manzarayı fotoğrafladı. Bazı ziyaretçiler de kar topu oynayarak vakit geçirdi.

ZİYARETÇİLERDEN ABANT MANZARASINA: "BOLU'YA KAR ÇOK YAKIŞIYOR"

Ziyaretçilerden Emin Duman, kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Bence çok şanslıyız. Kar yağışı beklentisi olduğunu söylemişlerdi ama bu kadar beklemiyorduk. Her yer bembeyaz oldu. Bolu'ya kar çok yakışıyor. Abant'a daha çok yakışıyor. Biz de karın tadını çıkarıyoruz" dedi.

Diş hekimliği fakültesi öğrencisi Melike, Abant'a ilk kez geldiğini anlatarak, "Bugün Bolu Abant'ı ziyaret etmek için geldim. İlk defa ziyaret ettim. Doğası çok güzel, bizi büyüledi. Bu dönemde karı görmek çok güzel hissettirdi. Keyifli bir gündü bizim için" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte Abant'ı ziyaret eden tıp fakültesi öğrencisi Tarık Talha da "Dernek gezisiyle birlikte geldik. Abant'ta çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Kar yağıyor, arkadaşlarımlayım. Buranın doğası ve havası apayrı. İnsanı mest eden cinsten. Tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.