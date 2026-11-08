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Bodrum'da turist dehşeti: Yumruk attığı 17 yaşındaki gencin kalbi durdu!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Bodrum'da turist dehşeti: Yumruk attığı 17 yaşındaki gencin kalbi durdu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmede çıkan kavgada yumruk darbesiyle düşerek başını merdivene çarpan 17 yaşındaki çalışan ağır yaralandı. Duran kalbi sağlık ekiplerince yeniden çalıştırılan gencin hayati tehlikesi sürerken olay yerinden kaçan iki Portekizli turist yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki Portekizli turist ile işletme çalışanları arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarpan gencin duran kalbini yeniden çalıştırdı.

Bodrum'da turist dehşeti: Yumruk attığı 17 yaşındaki gencin kalbi durdu! - 1

Hayati tehlikesi bulunan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından kaçan Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum'da turist dehşeti: Yumruk attığı 17 yaşındaki gencin kalbi durdu! - 2

İŞLETMEDEKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye gelen alkollü iki turist, küfürlü konuşarak işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine turistlerden birinin yumruk attığı 17 yaşındaki çalışan, düşerek başını merdivene çarptı.

Bodrum'da turist dehşeti: Yumruk attığı 17 yaşındaki gencin kalbi durdu! - 3

Başından ağır yaralanan genci, 112 Acil Sağlık ekipleri ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan genç, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kavgada gencin ağabeyi de hafif yaralandı.

Bodrum'da turist dehşeti: Yumruk attığı 17 yaşındaki gencin kalbi durdu! - 4

İKİ TURİST TEDAVİLERİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Kavga sırasında bölge esnafı tarafından da darbedildiği belirtilen iki turist, olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yakaladığı hafif yaralı C.G. ve C.F., tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Bodrum'da turist dehşeti: Yumruk attığı 17 yaşındaki gencin kalbi durdu! - 5

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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