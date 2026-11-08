Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmede çıkan kavgada yumruk darbesiyle düşerek başını merdivene çarpan 17 yaşındaki çalışan ağır yaralandı. Duran kalbi sağlık ekiplerince yeniden çalıştırılan gencin hayati tehlikesi sürerken olay yerinden kaçan iki Portekizli turist yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki Portekizli turist ile işletme çalışanları arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarpan gencin duran kalbini yeniden çalıştırdı.

Hayati tehlikesi bulunan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından kaçan Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.