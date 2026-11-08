Ayağındaki eski kırık nedeniyle yürüyemeyen vatandaşın yardımına, karlı yolu 4x4 ambulansla aşan sağlık ekipleri yetişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kurtarılan vatandaşın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yolunda kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri kurtardı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ayağındaki eski kırık nedeniyle yürüyemeyen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Ekipler, karla kaplanan yolda mahsur kalan vatandaşa 4x4 Pajero ambulansla ulaştı. Memişoğlu, kurtarma çalışmasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

MEMİŞOĞLU'NDAN KURTARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Görüntüleri "Yönümüz sizedir. Yolumuz daima size çıkar" başlığıyla paylaşan Bakan Memişoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bitlis Nemrut Krater Gölü yolunda karla kaplanan yolda mahsur kalan ve ayağındaki eski kırık sebebiyle yürüyemeyen vatandaşımız, 4x4 Pajero ambulansımızla bölgeye ulaşan UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, zorlu arazi koşullarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman ekiplerimize teşekkür ediyorum"