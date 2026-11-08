Aydın'da şarampole devrilen cip elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan cip, şarampole devrilerek beton elektrik direğine çarptı. Feci kazada 61 yaşındaki Necati Şahan hayatını kaybederken, sürücünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen cipin beton elektrik direğine çarpması sonucu feci bir kaza yaşandı.
KONTROLDEN ÇIKAN CİP ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
Kaza, Nazilli ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. A.D. idaresindeki 09 PT 526 plakalı cip, seyir halindeyken kontrolden çıktı.
Savrularak şarampole devrilen araç, beton elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 61 yaşındaki Necati Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan İsmail Demir, Mehmet Gün, Mehmet Çelik, Mehmet Avcu ve sürücü A.D., Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
3 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Hayatını kaybeden Necati Şahan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Nazilli Devlet Hastanesine gönderildi.
Şahan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.