Ankara beyaza büründü! Başkentte kar alarmı

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı başkenti beyaza bürüdü. Bazı cadde, sokak ve parklar karla kaplanırken Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, olası olumsuzluklara karşı harekete geçti.