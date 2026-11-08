Ankara beyaza büründü! Başkentte kar alarmı
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Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı başkenti beyaza bürüdü. Bazı cadde, sokak ve parklar karla kaplanırken Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri, olası olumsuzluklara karşı harekete geçti.
Başkent Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kentin bazı noktalarında cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ
Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve emniyet ekipleri tedbir aldı. Olası ulaşım aksaklıkları ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.