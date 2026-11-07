8 yaşındaki Eslem'den yürekleri ısıtan hareket! Bayrağı öptü
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Amasya'da ekmek almak için evinden çıkan 8 yaşındaki Eslem Sarıboğa, rüzgar nedeniyle dolanan Türk bayrağını düzelterek öpüp başına koydu. Minik Eslem, başka bir iş yerinin önündeki Atatürk posterine de selam verdi.
Yüzevler Mahallesi'nde ekmek almak için evinden çıkan Eslem Sarıboğa, dönüşte bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağının rüzgar nedeniyle dolandığını fark etti. Sarıboğa, bayrağı düzelttikten sonra öperek, başına koydu.
Daha sonra yoluna devam eden Eslem Sarıboğa, başka bir iş yerinin önünden geçerken asılı bulunan Atatürk posterine dönerek selam verdi.
Yaşananlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.