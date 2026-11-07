8 yaşındaki Eslem'den yürekleri ısıtan hareket! Bayrağı öptü

Amasya'da ekmek almak için evinden çıkan 8 yaşındaki Eslem Sarıboğa, rüzgar nedeniyle dolanan Türk bayrağını düzelterek öpüp başına koydu. Minik Eslem, başka bir iş yerinin önündeki Atatürk posterine de selam verdi.