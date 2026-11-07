Ticaret Bakanlığı, internet sitesinde “yüzde 100 pamuk” ibaresiyle satışa sunulan ancak etiketinde “yüzde 100 polyester” yazan kırlent kılıfları nedeniyle bir firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Tüketiciyi yanıltan reklamlar mercek altına alınırken Reklam Kurulu, söz konusu tanıtımların durdurulmasına da hükmetti.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesinde 'yüzde 100 pamuk' ibaresiyle satışa sunduğu kırlent kılıflarını satın alan tüketici, ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde 'yüzde 100 polyester' ifadesiyle karşılaştı. Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda söz konusu reklamlar hakkında 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."