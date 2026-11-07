Mersin'de kahreden iş kazası! Bulgur kazanına düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir gıda fabrikasında çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, dengesini kaybederek bulgur kazanının içine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kahreden olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.