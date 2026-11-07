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Mersin'de kahreden iş kazası! Bulgur kazanına düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mersin'de kahreden iş kazası! Bulgur kazanına düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir gıda fabrikasında çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, dengesini kaybederek bulgur kazanının içine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kahreden olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki makarna fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın bulgur kazanlarının bulunduğu bölümünde çalışan Aziz Erol, henüz bilinmeyen bir nedenle kazanın içine düştü.

İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen sağlık ekipleri, Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Erol'un cansız bedeni, incelemelerin yapılması amacıyla Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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