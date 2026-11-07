TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza! 3 yaralı

Kaza, Esenler TEM Otoyolu Tekstilkent mevkisinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 MFK 596 plakalı otomobil, 59 FH 601 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, başka bir otomobile ve otoyol kenarında bulunan trafoya çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.