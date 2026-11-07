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Kuşadası'nda depo yangını kontrol altına alındı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kuşadası'nda depo yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, inşaat ve mobilya malzemeleri satan bir iş yerinin deposunu alevler sardı. İtfaiyenin kontrol altına aldığı yangında büyük çapta maddi hasar oluşurken ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Söke-Kuşadası kara yolunun Yaylaköy mevkisindeki depoda büyük çapta maddi hasar oluşurken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kuşadası'nda depo yangını kontrol altına alındı - 1

İnşaat ve mobilya malzemeleri satan iş yerine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuşadası'nda depo yangını kontrol altına alındı - 2

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, depoyu saran alevlere müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler, depodaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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