Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 ilden kadın zanaatkarların eserlerinin sergilendiği “ÖZGÜ-Bize Özgü” sergisini ziyaret etti. Erdoğan, Anadolu kadınlarının üretimdeki dayanışmasına dikkat çekerek, “Bugün bu dayanışma ruhu, sanatkar ve zanaatkar kadınlarımızın hünerli ellerinde yaşamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Zanaatkar Kadınlar Türkiye – 81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye" programına katıldı.

Programın açılışının ardından beraberindeki heyetle sergi alanını gezen Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 81 kadın zanaatkarın hazırladığı eserleri yakından inceledi.

GELENEKSEL EL SANATLARININ ÖRNEKLERİ SERGİLENDİ

Geleneksel dokumadan çulhacılığa, sedef kakmadan örgüye ve el yapımı kuklalara kadar farklı alanlardaki eserleri inceleyen Erdoğan, ustalardan çalışmaların hazırlanışına ilişkin bilgi aldı.

Programda konuşan Erdoğan, bir halkın belleğinin türkülerden şiirlere, masallardan motiflere ve ilmeklere uzanan ortak bir birikimle oluştuğunu belirtti.

Bin yıldır süren varlık boyunca birçok medeniyetle etkileşime girildiğini ifade eden Erdoğan, kültürel mirasın zenginleşmesinde kadınların rolüne işaret ederek, "Bu zenginliğimizi kültürel mirasımızın muhafızları siz kadınlara borçluyuz" dedi.

Anadolu'da kadınlar yalnızca sanatlarını değil; birbirlerinin emeğini, sabrını ve zamanını da paylaşarak nice eserler meydana getirmiştir. Bugün bu dayanışma ruhu, sanatkâr ve zanaatkâr kadınlarımızın hünerli ellerinde yaşamaya devam ediyor. 📍 81 İl, 81 Kadın, 81 Hikâye: Bize Özgü Sergisi Açılış Programı — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 7, 2026

"DAYANIŞMA RUHU HÜNERLİ ELLERDE YAŞIYOR"

Emine Erdoğan, sergi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Anadolu kadınlarının yalnızca sanatlarını değil, birbirlerinin emeğini, sabrını ve zamanını da paylaşarak eserler ortaya çıkardığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'da kadınlar yalnızca sanatlarını değil; birbirlerinin emeğini, sabrını ve zamanını da paylaşarak nice eser meydana getirmiştir. Bugün bu dayanışma ruhu, sanatkar ve zanaatkar kadınlarımızın hünerli ellerinde yaşamaya devam ediyor."