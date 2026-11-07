Komşusundan aldığı mantar sonu oldu!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşularından aldığı mantarı evinde pişirip yiyen Feriha Sabitoğlu (54), bulantı ve kusma şikayetlerinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sabitoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek tüketen Feriha Sabitoğlu (54), rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sabitoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'ta yaşayan Sabitoğlu, mantarı yedikten sonra sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sabitoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedaviye alınan Sabitoğlu'nun kalbi durdu. Doktorların müdahalelerine rağmen Sabitoğlu kurtarılamadı.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.