Balıkesir'in Edremit ilçesinde sola dönmek isteyen otomobile arkadan gelen kamyon çarptı. Kamyon ile fabrika duvarı arasına sıkışan araçtaki anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybederken kamyon şoförü gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonun arkadan çarparak fabrika duvarına sıkıştırdığı otomobilin sürücüsü N.A. (34) ile kızı E.A. (10) hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında kamyon şoförü F.A. (34) gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Edremit-Yenice kara yolunda meydana geldi. Edremit'ten Yenice yönüne ilerleyen F.A. yönetimindeki 06 DFU 7084 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden ve sola dönüş yapmak isteyen N.A. idaresindeki 10 AEH 0025 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından otomobil, kamyon ile yol kenarındaki fabrikanın bahçe duvarı arasına sıkıştı.

ANNE VE KIZININ CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, otomobildeki anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

N.A. ile kızının cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.