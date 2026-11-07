Bursa Uludağ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen anne ayı ve 3 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi. Yol kenarındaki çöp konteynerlerini karıştıran ayı ailesi, bir süre bölgede dolaştıktan sonra ormana girerek gözden kayboldu.

Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde kaydedilen görüntülerde, anne ayının yanında bulunan 3 yavrusuyla birlikte yol kenarındaki çöp konteynerlerine yöneldiği görüldü.

ÇÖP KONTEYNERLERİNDE YİYECEK ARADILAR

Tatilcilerin de bulunduğu bölgede dolaşan ayı ve yavruları, konteynerlerde yiyecek aradı. Bir süre çevrede gezinen ayı ailesi, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Ayı ve 3 yavrusunun yiyecek aradığı anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.