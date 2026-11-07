-°C
CANLI YAYIN

Uludağ'da şaşırtan görüntü: Anne ayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken kamerada

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Uludağ'da şaşırtan görüntü: Anne ayı ve 3 yavrusu yiyecek ararken kamerada

Bursa Uludağ'da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen anne ayı ve 3 yavrusu, yiyecek ararken görüntülendi. Yol kenarındaki çöp konteynerlerini karıştıran ayı ailesi, bir süre bölgede dolaştıktan sonra ormana girerek gözden kayboldu.

Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde kaydedilen görüntülerde, anne ayının yanında bulunan 3 yavrusuyla birlikte yol kenarındaki çöp konteynerlerine yöneldiği görüldü.

ULUDAĞ'DA YİYECEK ARAYAN AYILAR KAMERADA

ÇÖP KONTEYNERLERİNDE YİYECEK ARADILAR

Tatilcilerin de bulunduğu bölgede dolaşan ayı ve yavruları, konteynerlerde yiyecek aradı. Bir süre çevrede gezinen ayı ailesi, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Ayı ve 3 yavrusunun yiyecek aradığı anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

#Uludağ #Ayı
Bursa’da eski fabrika alev alev yandı!
Sonraki Haber
Bursa’da eski fabrika alev alev yandı!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın