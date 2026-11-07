Dezenformasyona karşı kamera başına! Burhanettin Duran'dan “Bir Kare Gerçek” yarışmasına çağrı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hayata geçirilen “Bir Kare Gerçek” Kısa Film Yarışması'nda başvuru süreci devam ediyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 18-35 yaş arasındaki gençleri yalan bilgi ve algı operasyonlarına karşı gerçeğin sesini sinema aracılığıyla duyurmaya davet ederek yarışmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Dezenformasyona karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışmanın önemine dikkat çeken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hakikat, gençlerin kadrajında! Gençlerimizin dinamizmine ve üretkenliğine güveniyoruz. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından düzenlenen 'Bir Kare Gerçek' Kısa Film Yarışması, 18-35 yaş aralığındaki tüm gençleri gerçeğin sesini sinema aracılığıyla duyurmaya davet ediyor. Dezenformasyona karşı toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen yarışmamıza başvurular devam ediyor."
SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT 2027
Yalan haberle mücadelede genç sinemacıların bakış açısını öne çıkarmayı hedefleyen yarışmanın başvuru takvimi de açıklandı. "Bir Kare Gerçek" Kısa Film Yarışması'na katılmak isteyenler, 28 Şubat 2027 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.
Yarışmanın katılım şartları ve diğer ayrıntılarına film.dmm.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.