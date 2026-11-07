Dezenformasyona karşı kamera başına! Burhanettin Duran'dan “Bir Kare Gerçek” yarışmasına çağrı

Dezenformasyona karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışmanın önemine dikkat çeken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakikat, gençlerin kadrajında! Gençlerimizin dinamizmine ve üretkenliğine güveniyoruz. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından düzenlenen 'Bir Kare Gerçek' Kısa Film Yarışması, 18-35 yaş aralığındaki tüm gençleri gerçeğin sesini sinema aracılığıyla duyurmaya davet ediyor. Dezenformasyona karşı toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen yarışmamıza başvurular devam ediyor."