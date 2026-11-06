Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, 3 bin rakımlı geçidi kullanacak sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı uyardı.

Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmasını önlemek için çalışırken yetkililer, sürücülere buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan Karabet Geçidi'nde kar ve soğuk hava kış mevsiminin habercisi oldu. Dağların zirvelerini kaplayan kar kartpostallık görüntüler oluştururken zaman zaman şiddetlenen yağış, sürücülere zor anlar yaşatabiliyor.

YOLUN KAPANMAMASI İÇİN EKİPLER ÇALIŞIYOR

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak ve yolun ulaşıma kapanmasını önlemek amacıyla bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı kesimlerde seyahat eden sürücüleri kar yağışı, buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı uyardı. Güzergahı kullanacak sürücülerin araçlarında kış lastiği ve gerekli ekipmanları bulundurmalarını istedi.