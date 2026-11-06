Şanlıurfa’da sağanak felaketi! Caddeler göle döndü

Şanlıurfa’da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde sele neden oldu. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji ve Valiliğin iki gün önce yaptığı sel uyarılarının ardından etkisini artıran yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi.