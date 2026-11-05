Estetik facia! Gençleşmek isteyen doktor ameliyat masasından kalkamadı
Yüzünü gençleştirmek için ameliyat masasına yatan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz'dan bir gün sonra acı haber geldi. İddiaya göre 11 saat süren operasyonun ardından kalbi duran doktor, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ameliyatı gerçekleştiren cerrahın hastaneyle çalışma şekli de dikkat çekti.
İzmir'de yüz germe ameliyatı için özel hastanede operasyon geçiren doktordan kahreden haber geldi.
11 SAAT SÜREN AMELİYATIN ARDINDAN KALBİ DURDU
Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz germe estetiği olmak üzere Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesinde ameliyata alındı. Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyonun iddiaya göre 11 saat sürdüğü öğrenildi.
Ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Dr. Yılmaz'a uzun süre kalp masajı yapıldı. Yoğun bakım servisine kaldırılan doktor, hastanedeki uzman ekibin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Dr. Emine Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın eşinin de özel bir hastanede radyoloji doktoru olduğu öğrenildi.
AMELİYATI GERÇEKLEŞTİREN CERRAHLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Öte yandan ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. U.B.'nin hastaneyle uzaktan anlaşmalı olarak çalıştığı öğrenildi.
Dr. Emine Yılmaz'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.