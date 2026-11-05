Estetik facia! Gençleşmek isteyen doktor ameliyat masasından kalkamadı

Yüzünü gençleştirmek için ameliyat masasına yatan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz'dan bir gün sonra acı haber geldi. İddiaya göre 11 saat süren operasyonun ardından kalbi duran doktor, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ameliyatı gerçekleştiren cerrahın hastaneyle çalışma şekli de dikkat çekti.