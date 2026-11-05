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Estetik facia! Gençleşmek isteyen doktor ameliyat masasından kalkamadı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Estetik facia! Gençleşmek isteyen doktor ameliyat masasından kalkamadı

Yüzünü gençleştirmek için ameliyat masasına yatan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz'dan bir gün sonra acı haber geldi. İddiaya göre 11 saat süren operasyonun ardından kalbi duran doktor, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ameliyatı gerçekleştiren cerrahın hastaneyle çalışma şekli de dikkat çekti.

İzmir'de yüz germe ameliyatı için özel hastanede operasyon geçiren doktordan kahreden haber geldi.

YÜZ GERDİRME AMELİYATI SONRASI KALBİ DURDU!

11 SAAT SÜREN AMELİYATIN ARDINDAN KALBİ DURDU

Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz germe estetiği olmak üzere Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesinde ameliyata alındı. Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyonun iddiaya göre 11 saat sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de 11 saat süren yüz germe ameliyatının ardından hayatını kaybeden doktorun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. | Fotoğraf: İHAİzmir'de 11 saat süren yüz germe ameliyatının ardından hayatını kaybeden doktorun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. | Fotoğraf: İHA

Ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Dr. Yılmaz'a uzun süre kalp masajı yapıldı. Yoğun bakım servisine kaldırılan doktor, hastanedeki uzman ekibin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Dr. Emine Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın eşinin de özel bir hastanede radyoloji doktoru olduğu öğrenildi.

Estetik operasyon sonrası doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı | Fotoğraf: İHAEstetik operasyon sonrası doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı | Fotoğraf: İHA

AMELİYATI GERÇEKLEŞTİREN CERRAHLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Öte yandan ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. U.B.'nin hastaneyle uzaktan anlaşmalı olarak çalıştığı öğrenildi.

Dr. Emine Yılmaz'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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