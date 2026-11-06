Ehliyet sınavında teknolojik tuzak çöktü: 3 kişi tutuklandı
Eskişehir'de ehliyet sınavlarında gizli kamera ve kulaklıkla kopya çeken şebekeye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ehliyet sınavında özel düzenek kullanarak kopya çeken 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, 6 şüphelinin kamera ve gizli kulaklık sistemi kurarak ehliyet sınavına giren adaylara soruların cevaplarını ilettiği tespit edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, 2'si sınavda kopya çekmeye çalışan aday olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 Wi-Fi cihazı, 3 kamera düzeneği, 4 gizli kulak içi kulaklık ve 10 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G., A.K. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.