Ehliyet sınavında teknolojik tuzak çöktü: 3 kişi tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, 2'si sınavda kopya çekmeye çalışan aday olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 Wi-Fi cihazı, 3 kamera düzeneği, 4 gizli kulak içi kulaklık ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G., A.K. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.