Sesinizi birkaç saniyede kopyalıyorlar! WhatsApp'ta yeni dolandırıcılık tuzağı: Ailenizden gelse bile sorgulayın
Yapay zeka teknolojisinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte siber dolandırıcılar da yeni yöntemler geliştirmeye başladı. Milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp'ın sesli mesaj özelliğini hedef alan dolandırıcılar, yalnızca birkaç saniyelik ses kaydıyla yakınlarınızın sesini taklit ederek sahte acil durum senaryoları oluşturuyor. Kullanıcıların zararlı bir siteye girmesiyle telefonlarına sızan ve anlık mesajlaşma uygulamalarını ele geçiren siber çetelerin kurduğu tuzaklara karşı uzmanlar; özellikle ebeveynleri, çocukları ve yaşlıları uyarıyor.
Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Siber suçlular, yalnızca birkaç saniyelik ses kaydından yola çıkarak kişilerin sesini birebir taklit edebiliyor.
İstedikleri cümleleri yapay zekaya söyleterek yakınlarının sesiyle sahte yardım ve para talepleri oluşturabiliyor. Üstelik zararlı internet siteleri üzerinden telefonlara sızarak WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını da ele geçirebiliyor.
LİNKE TIKLAMADAN TELEFONA SIZABİLİYORLAR
Siber dolandırıcılar, klasik bağlantı tuzaklarının yanı sıra zararlı internet siteleri üzerinden de kullanıcıların telefonlarını hedef alıyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ATV Haber'e yaptığı açıklamada yeni dolandırıcılık yönteminin nasıl işlediğine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
Kırık, "Biz şuna alışıktık: Bir link gelir, tıklarız. Ancak artık böyle bir durum söz konusu değil. Enfekte edilmiş bir site aracılığıyla telefonunuza casus yazılım indiriliyor ve yükleniyor. Siz ise bunun farkında olmuyorsunuz. Siber korsanların yaptığı ilk iş, anlık mesajlaşma uygulamalarını ele geçirmek oluyor." ifadelerini kullandı.
BİRKAÇ SANİYELİK SES KAYDIYLA SESİNİZİ TAKLİT EDİYORLAR
Sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolar ve kısa ses kayıtları, siber dolandırıcıların yeni tuzaklarında kullandığı önemli araçlar arasında yer alıyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kişilerin seslerinin farklı platformlarda paylaşılan kayıtlar üzerinden de taklit edilebildiğine dikkat çekti.
Dolandırıcılar, elde ettikleri ses örneklerini yapay zeka programlarına yükleyerek istedikleri cümleleri oluşturabiliyor. Böylece kişilerin kendi seslerine oldukça benzeyen, gerçeğinden ayırt edilmesi güç sahte ses kayıtları hazırlayabiliyor.
YAKINLARINIZIN SESİYLE PARA VE YARDIM İSTEYEBİLİRLER
Uzmanlar, yapay zeka destekli ses taklidi yöntemine karşı özellikle ebeveynleri, çocukları ve yaşlıları uyarıyor.
Yakınlarının sesini kullanarak gelen acil yardım veya para taleplerine doğrulamadan itibar edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında kişinin kimliğinin, bilinen telefon numarası üzerinden doğrudan arama yapılarak doğrulanması öneriliyor.