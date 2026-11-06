Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Siber suçlular, yalnızca birkaç saniyelik ses kaydından yola çıkarak kişilerin sesini birebir taklit edebiliyor.

İstedikleri cümleleri yapay zekaya söyleterek yakınlarının sesiyle sahte yardım ve para talepleri oluşturabiliyor. Üstelik zararlı internet siteleri üzerinden telefonlara sızarak WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını da ele geçirebiliyor.

LİNKE TIKLAMADAN TELEFONA SIZABİLİYORLAR

Siber dolandırıcılar, klasik bağlantı tuzaklarının yanı sıra zararlı internet siteleri üzerinden de kullanıcıların telefonlarını hedef alıyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ATV Haber'e yaptığı açıklamada yeni dolandırıcılık yönteminin nasıl işlediğine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.