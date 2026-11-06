Güvenlik güçlerinin organize suç örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. "Cehennem Melekleri" suç örgütünün elebaşı, "Cehennem Necati" lakaplı Necati Coşkun Arabacı'nın 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından, örgütün sahadaki infaz ve eylemlerini yönettiği belirtilen firari isim Adem Papağan Manisa'da yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 95 sayfalık iddianame, örgütün cezaevinden sokaklara uzanan yapılanmasını ve teknik takibe yansıyan çarpıcı detayları ortaya koydu.

Türkiye ve Avrupa genelinde faaliyet gösterdiği belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonun ilk aşamasında, örgüt lideri Necati Coşkun Arabacı, Sırbistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada havalimanında düzenlenen operasyonla yakalandı. Çete liderinin tutuklanmasının ardından örgütün sokak eylemlerini ve hazırlıklarını koordine ettiği öne sürülen ikinci isim Adem Papağan ise firar etti. EĞLENCE MEKANLARINI HARACA BAĞLADILAR İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 95 sayfalık iddianamede, teknik takip ve ortam dinleme kayıtlarına yer verildi. Dosyadaki delillere göre Adem Papağan, örgüt lideri Necati Arabacı'dan aldığı talimatlarla gece kulüplerini ve eğlence mekânlarını haraca bağladı. Papağan'ın sokaklardaki faaliyetleri koordine ederek suç ağını yönettiği iddia edildi.

CEZAEVİNDEN ŞİDDET TALİMATI VERDİ İddianamede yer alan dikkat çekici delillerden biri, 16 Eylül 2023 tarihinde saat 18.29'da yapılan telefon görüşmesi oldu. Kapalı cezaevindeki koğuştan gizlice dışarıyla irtibat kuran örgüt üyelerinin Adem Papağan'ı aradığı tespit edildi. Eğlence mekânı işletmecisi, "Maduro Remzi" lakaplı Remzi isimli kişinin cezaevinde örgüt üyeleriyle aynı koğuşa düştüğünü öğrenen Papağan'ın, şahsı korkutmak ve dışarıdaki mal varlığına el koymak amacıyla cezaevindeki örgüt üyelerine şiddet ve baskı uygulanması talimatı verdiği belirlendi. DİNLEME KAYITLARINA YANSIYAN İFADE: "TAMAM, İŞ BİZDE" Teknik takip tutanaklarında, örgüt adına silahlı saldırılar gerçekleştiren kişilerin Adem Papağan'dan talimat aldığına ilişkin kayıtlar da yer aldı. Şüphelilerden Servet Şengül'ün, silahlı saldırının ardından Papağan'ı arayarak "Tamam, iş bizde." dediği tespit edildi. Bu görüşmenin ardından Papağan'ın, sokaklarda korku ve panik oluşturmak amacıyla saldırının örgüt adına açıkça üstlenilmesini istediği belirlendi. Saldırıların ardından örgüt elebaşı Necati Coşkun Arabacı'nın da mağdurları baskı ve tehditle sindirerek emniyete gidip şikâyetçi olmalarını engellediği teknik takip kayıtlarına yansıdı.