Tekirdağ'da mutfakta alevleri görünce pencereye koştu! Yaşlı kadının kolu kırıldı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yemek yaptığı sırada mutfağında yangın çıkan 68 yaşındaki Naciye K., alevleri ve dumanı fark edince pencereye yöneldi. Bu sırada devrilen tencerenin ardından panikleyerek dengesini kaybeden yaşlı kadın yere düşüp kolunu kırdı.
Olay, Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan bir sitenin ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairede yaşayan 68 yaşındaki Naciye K., mutfakta yemek yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mutfakta yükselen alevleri gören kadın, dumanı tahliye etmek amacıyla pencereyi açmak istedi. Bu sırada ocaktaki tencerenin devrilmesiyle yemek etrafa döküldü. Panikleyen Naciye K. dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucu yaşlı kadının kolunun kırıldığı öğrenildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ, HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mutfaktaki yangın söndürülürken polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Naciye K., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.