Tekirdağ'da mutfakta alevleri görünce pencereye koştu! Yaşlı kadının kolu kırıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yemek yaptığı sırada mutfağında yangın çıkan 68 yaşındaki Naciye K., alevleri ve dumanı fark edince pencereye yöneldi. Bu sırada devrilen tencerenin ardından panikleyerek dengesini kaybeden yaşlı kadın yere düşüp kolunu kırdı.