Erzurum'da etkili olan yağışlı hava, yüksek kesimlerde kış manzaralarını beraberinde getirdi.

Palandöken'e lapa lapa kar yağdı | Fotoğraf: İHA

ŞEHİR MERKEZİNDE YAĞMUR, PALANDÖKEN'DE KAR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün Erzurum ve çevresi için yaptığı yağış uyarısının ardından beklenen yağış, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Kent merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, Palandöken'de yerini lapa lapa kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte başta Palandöken zirvesi olmak üzere yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

Meteoroloji uzmanları, bölge genelinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını bildirdi.