Erzurum'da gece yarısı sürprizi! Palandöken'de lapa lapa kar yağışı başladı
Erzurum'da gece saatlerinde etkisini artıran yağışlı hava, kent merkezinde yağmur, Palandöken'de ise kara dönüştü. Lapa lapa yağan karla birlikte zirve beyaz örtüyle kaplanmaya başlarken Meteoroloji, bölge genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini bildirdi.
Erzurum'da etkili olan yağışlı hava, yüksek kesimlerde kış manzaralarını beraberinde getirdi.
Kent merkezinde yağmur devam ederken Palandöken'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, zirveyi beyaza bürümeye başladı.
ŞEHİR MERKEZİNDE YAĞMUR, PALANDÖKEN'DE KAR
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün Erzurum ve çevresi için yaptığı yağış uyarısının ardından beklenen yağış, gece saatlerinde etkisini artırdı.
Kent merkezinde yağmur şeklinde görülen yağış, Palandöken'de yerini lapa lapa kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte başta Palandöken zirvesi olmak üzere yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.
HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK
Meteoroloji uzmanları, bölge genelinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını bildirdi.