Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin ilk maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmelerde konuşan Fuat Oktay, Türkiye'nin güvenlik politikalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar vererek, "Ülkemizin kendi iradesi dışında, kontrolsüz bir sürecin içine çekilmesi söz konusu değildir" dedi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Anlaşmanın uygun bulunduğuna dair ilk madde kabul edildi.



OKTAY'DAN NET MESAJ: KONTROLSÜZ SÜREÇ YOK!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, anlaşmaya ilişkin kanun teklifine dair AK Parti Grubu adına konuştu. Oktay, "Mekke Anlaşması, taraflardan birine saldırı yapılması durumunda "kapsamlı bir istişare ve objektif değerlendirme mekanizmasının" işletilmesini ve kararların fikir birliğiyle yani ortak kararla alınmasını şart koşmaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizin kendi iradesi dışında, kontrolsüz bir sürecin içine çekilmesi söz konusu değildir. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmalara katılmak üzere yurt dışına gönderilmesi, ancak Anayasa'mızın 92. maddesi uyarınca TBMM'de kabul edilecek tezkerelerle mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.



TERÖRLE MÜCADELEDE MUTABAKAT ŞARTI

Mekke Anlaşması'nın Türkiye'nin güvenliğini tamamlayıcı nitelikte bölgesel bir güvenlik halkası olduğunu belirten Oktay, "Mekke İttifakının; 360 derecelik güvenlik anlayışımızla, terörizmle mücadeleyle ve bölge istikrarıyla tam uyumlu 7/11 olduğu ortadadır. "Bölgesinde sorumluluk üstlenen bir Türkiye profili" tüm ülkelerce memnuniyetle karşılanmaktadır. Keza Bazı vekillerimiz ortak bir terör tanımının olmamasına yönelik eleştirilerde bulunmuşlardır. Malumunuz olduğu üzere herkesin üzerinde mutabık kaldığı ortak terör tanımlamasına sahip çok taraflı bir uluslararası anlaşma mevcut değildir. Böyle bir tanım NATO'nun kurucu anlaşmasında da yer almamaktadır. Mekke Anlaşması kapsamında, teröre yönelik yapılacak her türlü destek, danışmalarla durum ve ihtiyaç tespiti yapılması ertesinde ve taraflar arasında sağlanacak mutabakatla belirlenecektir" diye konuştu.



Teklifin ilk maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.