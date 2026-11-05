Samsun'da korkunç olay! Kız arkadaşını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Samsun'un Kavak ilçesindeki bir bungalov evde İsmail Yurtseven (38), tartıştığı kız arkadaşı Latife Mengüç'ü (50) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Samsun'un Kavak ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Değirmencili Mahallesi'ndeki bir bungalov evde Latife Mengüç (50) ile erkek arkadaşı İsmail Yurtseven (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yurtseven tabancayla Mengüç'e ateş etti, ardından aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mengüç ile Yurtseven'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.