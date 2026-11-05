Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış ve soğuk havanın etkili olduğunu, Anadolu'nun farklı kentlerinden kar yağışı haberleri aldıklarını belirten Şentürk, Antalya'da ise yazı aratmayan bir havayla karşılaştıklarını söyledi.

Türkiye genelinde kış mevsiminin etkileri hissedilmeye başlarken Antalya 'da güneşli hava sahillere hareketlilik getirdi. Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da denize girerek sıcak havanın keyfini çıkardı.

(Foto: İHA)

Şentürk, "Gerçi Antalya'ya zaman zaman yağmur yağıyor ancak bugün Konyaaltı Plajı'nda denize girilebilecek kadar güzel bir hava var. Biz de bu fırsatı değerlendirip denizin keyfini çıkardık. Bugün sahilde baştan aşağı yoğunlukla yabancı turistler var. Herkes kış gününde denizin tadını çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya'da bulunduklarını belirten Şentürk, yıllardır Konyaaltı bölgesini tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

"ANTALYALILAR GERÇEKTEN ÇOK ŞANSLI"

Ankara'dan Antalya'ya gelen Nihat Keleş de Türkiye'nin birçok bölgesinde kışın etkisini göstermeye başladığını, Antalya'da ise denize girmenin keyfini yaşadığını anlattı.

Keleş, "Türkiye'nin birçok yerinde kış kendisini gösteriyor. Ancak Antalya'da 23 derece hava sıcaklığında, özellikle yabancı turistler masmavi ve çarşaf gibi denizde yüzmenin tadını çıkarıyor. Ben de bu fırsatı değerlendirdim. Antalya'da şu an kasım ayında yazı yaşıyoruz. Biz de bu güzel anın tadını çıkarıyoruz. Antalyalılar gerçekten çok şanslı" diye konuştu.