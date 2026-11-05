Türkiye'de kış yüzünü gösterdi, Antalya'da yaz bitmedi: Kasım ayında sahiller doldu
Türkiye'nin birçok kentinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterirken Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı turistler kasım ayında denize girdi, güneşin tadını çıkardı.
Türkiye genelinde kış mevsiminin etkileri hissedilmeye başlarken Antalya'da güneşli hava sahillere hareketlilik getirdi. Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da denize girerek sıcak havanın keyfini çıkardı.
Özellikle yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu sahilde ortaya çıkan manzara, kasım ayında yaz havasını aratmadı. Hava sıcaklığının 23 dereceye ulaştığı kentte denize girenler, güneşli günlerin tadını çıkardı.
"YAZ GÜNÜNÜ ARATMAYAN BİR HAVA VAR"
İstanbul'dan Antalya'ya gelen ve "Afrikalı Ali" lakabıyla tanınan radyocu Ali Şentürk, Konyaaltı Sahili'nde karşılaştığı manzaradan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış ve soğuk havanın etkili olduğunu, Anadolu'nun farklı kentlerinden kar yağışı haberleri aldıklarını belirten Şentürk, Antalya'da ise yazı aratmayan bir havayla karşılaştıklarını söyledi.
Şentürk, "Gerçi Antalya'ya zaman zaman yağmur yağıyor ancak bugün Konyaaltı Plajı'nda denize girilebilecek kadar güzel bir hava var. Biz de bu fırsatı değerlendirip denizin keyfini çıkardık. Bugün sahilde baştan aşağı yoğunlukla yabancı turistler var. Herkes kış gününde denizin tadını çıkarıyor" ifadelerini kullandı.
Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya'da bulunduklarını belirten Şentürk, yıllardır Konyaaltı bölgesini tercih ettiğini de sözlerine ekledi.
"ANTALYALILAR GERÇEKTEN ÇOK ŞANSLI"
Ankara'dan Antalya'ya gelen Nihat Keleş de Türkiye'nin birçok bölgesinde kışın etkisini göstermeye başladığını, Antalya'da ise denize girmenin keyfini yaşadığını anlattı.
Keleş, "Türkiye'nin birçok yerinde kış kendisini gösteriyor. Ancak Antalya'da 23 derece hava sıcaklığında, özellikle yabancı turistler masmavi ve çarşaf gibi denizde yüzmenin tadını çıkarıyor. Ben de bu fırsatı değerlendirdim. Antalya'da şu an kasım ayında yazı yaşıyoruz. Biz de bu güzel anın tadını çıkarıyoruz. Antalyalılar gerçekten çok şanslı" diye konuştu.