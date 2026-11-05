Mersin'in Tarsus ilçesinde fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıkan yolcu minibüsü, 5 araca çarptı. Kazada 16 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 33 HO 5085 plakalı yolcu minibüsü, fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıkarak 5 araca çarptı. Kazada minibüste ve çarpışmaya karışan diğer araçlarda bulunan toplam 16 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.