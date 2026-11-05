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C31K davasında kan donduran detaylar: Klavye başında militan mahkemede mağdur

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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C31K davasında kan donduran detaylar: Klavye başında militan mahkemede mağdur

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından Telegram üzerinden okul, hastane ve AVM'lere yönelik yeni katliam tehditleri savurarak toplumu dehşete düşüren sanal şebeke hakkında iddianame hazırlandı. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen 13 tutuklu sanık hakkında 4'er yıla kadar hapis cezası istenirken, şüphelilerden birinin telefonundan yasa dışı veri panellerinin yanı sıra çocuk istismarı görüntüleri çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından sosyal medyada yeni katliam tehditleri savuran sanal şebekeye yönelik soruşturmasını tamamladı.

C31K davasında kan donduran detaylar: Klavye başında militan mahkemede mağdur - 1

Telegram platformunda kurulan gruplar üzerinden okul, hastane, karakol ve alışveriş merkezlerine yönelik saldırı tehditlerinde bulunarak toplumda korku ve paniğe neden oldukları belirlenen 13 tutuklu sanık hakkında "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. Yaşları 18-25 arası olan sanıklar; Berkay Bayramoğlu, Düzgün Ali Edeş, Emre Topci, Eren Evren, Fatih Alabay, Hanifi Yılmaz, Kadircan Yıldız, Seyfullah Bakan, Taha Yaprak, Ümit Nadul, Veli Fırat, Zeki Cihan Duran ve Özgür Doğan.

C31K davasında kan donduran detaylar: Klavye başında militan mahkemede mağdur - 2

OKUL SALDIRILARININ ARDINDAN KATLİAM TEHDİTLERİ SAVURDULAR

İddianamede, sanıkların okul saldırılarının ardından oluşan toplumsal hassasiyeti kullanarak yeni saldırılar gerçekleştirileceğine ilişkin tehdit içerikli mesajları dolaşıma soktukları belirtildi. Hazırlanan iddianamede yer alan tespitlere göre, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırılarının ardından Telegram üzerinden faaliyet gösteren gruplarda yeni saldırılara ilişkin tehdit içerikli paylaşımlar yapıldı.

C31K davasında kan donduran detaylar: Klavye başında militan mahkemede mağdur - 3

Kamuoyunda korku ve endişenin arttığı dönemde, binlerce üyesi bulunan "Cehennemin 31. Katı" (C31K), "C31K Millet", "C31K Şeriat", "C31K Saltanat" ve "İsrail Başyapıt" isimli Telegram gruplarında saldırıların faillerini öven mesajlar paylaşıldı. Şüphelilerin, yetkili kurumların resmi açıklamalarına rağmen yeni saldırılar gerçekleştirileceğine yönelik asılsız ve dezenformasyon içerikli mesajları dolaşıma sokarak toplumda korku ve panik yaratmayı amaçladıkları kaydedildi. Savcılık, sanıkların paylaşımlarının birbirini tamamlayan nitelikte olduğunu ve toplumsal infiale neden olabilecek içerikler taşıdığını değerlendirdi.

C31K davasında kan donduran detaylar: Klavye başında militan mahkemede mağdur - 4

KAN DONDURAN MESAJLAR İDDİANAMEDE

İddianamede, sanıkların Telegram gruplarında kullandıkları takma adlar ve saldırı tehditleri içeren mesajlara da yer verildi. Grubun kurucusu olduğu belirtilen Eren Evren'in, "Hak ediceksin gerçek bir militan olabileceğini - Para için yapacaksın sıkıcaksın okul hastane karakol awm" şeklinde mesaj paylaştığı, Berkay Bayramoğlu'nun ise bir otobüs durağı fotoğrafının altında "Gençler Adana'da bir liseyi basıcam rahat 30 kill alırım" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

C31K davasında kan donduran detaylar: Klavye başında militan mahkemede mağdur - 5

Sanıklardan Taha Yaprak'ın "El bombası atıp kaçacağım", Zeki Cihan Duran'ın "Sıradaki saldırı 23 Nisan'da İstanbul'da yapılacak diyorlar", Ümit Nadul'un ise "Bugün saldırı saat 13:00-1:30 da" şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi. Grup içi yazışmalarda ayrıca "26 haziran okula saldırı yapıcam canlı yayın açıcam gelmeyi unutmayın" ve "Gençler hangi okula basıyonuz" şeklindeki mesajların da yer aldığı ortaya çıktı. Savcılık, okul saldırılarının ardından yapılan bu paylaşımların halk arasında korku ve panik yaratmaya elverişli olduğunu değerlendirdi.

C31K davasında kan donduran detaylar: Klavye başında militan mahkemede mağdur - 6

KATLİAM TEHDİTLERİNE 'KARA MİZAH' SAVUNMASI

Emniyet ve savcılık ifadelerinde suçlamaları reddeden sanıkların, tehdit içerikli paylaşımlarına ilişkin savunmaları da iddianamede yer aldı. Telegram grubunun kurucusu olduğu belirtilen Eren Evren, amacının popülerleşen grup ismini kullanarak takipçi sayısını artırmak ve daha sonra grubu satarak para kazanmak olduğunu öne sürdü. Sanıklardan Emre Topci, ruh hastanesinde tedavi gördüğünü belirterek paylaşımlarını kara mizah amacıyla yaptığını ve gruptaki kişileri sinirlendirmeyi hedeflediğini savundu.

Berkay Bayramoğlu ise söz konusu mesajı şaka amacıyla paylaştığını belirterek pişman olduğunu söyledi. Zeki Cihan Duran ile Ümit Nadul da saldırı içerikli mesajları öğrencileri ve vatandaşları uyarmak amacıyla paylaştıklarını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Savcılık ise sanıkların hesaplarını ve mesajlarını kabul ettiklerine dikkat çekerek, toplumda korku ve paniğe neden olabilecek paylaşımların şaka veya uyarı amacıyla yapıldığı yönündeki savunmaların suç kastını ortadan kaldırmadığı değerlendirmesinde bulundu.

C31K davasında kan donduran detaylar: Klavye başında militan mahkemede mağdur - 7

TELEFONUNDAN YASA DIŞI PANEL VE ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında sanıkların dijital materyalleri üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, tehdit içerikli paylaşımların yanı sıra farklı suçlara ilişkin dikkat çekici bulgulara da ulaşıldı. Bilirkişiler tarafından el konulan telefon ve bilgisayarlar üzerinde yapılan incelemelerde, sanıklardan Fatih Alabay'ın cep telefonunda milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik, adres, telefon ve aile kütüğü bilgilerinin yasa dışı şekilde sorgulanabildiği, kamuoyunda "panel" olarak bilinen sistemlere ait yönetici görselleri tespit edildi.

Alabay'ın araç plakaları üzerinden kişisel veri sorgulaması yaparak elde ettiği bilgileri ücret karşılığında sattığına ilişkin bulgulara da ulaşıldı. Aynı cep telefonunda uzun namlulu silah görsellerinin yanı sıra 7-8 yaşlarında bir kız çocuğuna ait cinsel istismar içerikli video ve fotoğrafların bulunduğu belirlendi.

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