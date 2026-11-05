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Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından Telegram üzerinden okul, hastane ve AVM'lere yönelik yeni katliam tehditleri savurarak toplumu dehşete düşüren sanal şebeke hakkında iddianame hazırlandı. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen 13 tutuklu sanık hakkında 4'er yıla kadar hapis cezası istenirken, şüphelilerden birinin telefonundan yasa dışı veri panellerinin yanı sıra çocuk istismarı görüntüleri çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından sosyal medyada yeni katliam tehditleri savuran sanal şebekeye yönelik soruşturmasını tamamladı.
Telegram platformunda kurulan gruplar üzerinden okul, hastane, karakol ve alışveriş merkezlerine yönelik saldırı tehditlerinde bulunarak toplumda korku ve paniğe neden oldukları belirlenen 13 tutuklu sanık hakkında "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. Yaşları 18-25 arası olan sanıklar; Berkay Bayramoğlu, Düzgün Ali Edeş, Emre Topci, Eren Evren, Fatih Alabay, Hanifi Yılmaz, Kadircan Yıldız, Seyfullah Bakan, Taha Yaprak, Ümit Nadul, Veli Fırat, Zeki Cihan Duran ve Özgür Doğan.
OKUL SALDIRILARININ ARDINDAN KATLİAM TEHDİTLERİ SAVURDULAR
İddianamede, sanıkların okul saldırılarının ardından oluşan toplumsal hassasiyeti kullanarak yeni saldırılar gerçekleştirileceğine ilişkin tehdit içerikli mesajları dolaşıma soktukları belirtildi. Hazırlanan iddianamede yer alan tespitlere göre, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırılarının ardından Telegram üzerinden faaliyet gösteren gruplarda yeni saldırılara ilişkin tehdit içerikli paylaşımlar yapıldı.