KATLİAM TEHDİTLERİNE 'KARA MİZAH' SAVUNMASI

Emniyet ve savcılık ifadelerinde suçlamaları reddeden sanıkların, tehdit içerikli paylaşımlarına ilişkin savunmaları da iddianamede yer aldı. Telegram grubunun kurucusu olduğu belirtilen Eren Evren, amacının popülerleşen grup ismini kullanarak takipçi sayısını artırmak ve daha sonra grubu satarak para kazanmak olduğunu öne sürdü. Sanıklardan Emre Topci, ruh hastanesinde tedavi gördüğünü belirterek paylaşımlarını kara mizah amacıyla yaptığını ve gruptaki kişileri sinirlendirmeyi hedeflediğini savundu.

Berkay Bayramoğlu ise söz konusu mesajı şaka amacıyla paylaştığını belirterek pişman olduğunu söyledi. Zeki Cihan Duran ile Ümit Nadul da saldırı içerikli mesajları öğrencileri ve vatandaşları uyarmak amacıyla paylaştıklarını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Savcılık ise sanıkların hesaplarını ve mesajlarını kabul ettiklerine dikkat çekerek, toplumda korku ve paniğe neden olabilecek paylaşımların şaka veya uyarı amacıyla yapıldığı yönündeki savunmaların suç kastını ortadan kaldırmadığı değerlendirmesinde bulundu.