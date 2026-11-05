Afyonkarahisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 03.23'te Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Öte yandan, Adana'nın Kozan ilçesinde de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.