Sosyal medya fenomeni Ersan Diamond, Fenerbahçe-Liverpool maçında giydiği çorapları satışa çıkarıp gelirini devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını duyurmuştu.

FENERBAHÇE MAÇINDA GİYDİĞİ ÇORAPLAR İÇİN 10 BİN DOLAR İSTEDİ

Aile Bakanlığı, çoraplarını 10.000 dolara satışa çıkaran ve parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklayan Ersan Diamond hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesinin ve bu sürecin Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulmasının hiçbir suretle kabul edilemeyeceği belirtildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, sanal medya ünlüsü E.D.'nin, bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve buradan elde edeceği gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını duyurması üzerine açıklama yapılması gerektiği belirtilerek şöyle denildi: