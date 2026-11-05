Ersan Diamond için suç duyurusu! Çorap paylaşımı sonrası bakanlık harekete geçti
Sosyal medya fenomeni Ersan Gülmez'in (Ersan Diamond) kullanılmış çorapların satışından elde edeceği geliri çocuklara bağışlayacağını açıkladığı paylaşım üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, söz konusu paylaşım hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunurken içeriğin kaldırılması için de girişim başlattı.
Sosyal medya fenomeni Ersan Diamond, Fenerbahçe-Liverpool maçında giydiği çorapları satışa çıkarıp gelirini devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını duyurmuştu.
FENERBAHÇE MAÇINDA GİYDİĞİ ÇORAPLAR İÇİN 10 BİN DOLAR İSTEDİ
Aile Bakanlığı, çoraplarını 10.000 dolara satışa çıkaran ve parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklayan Ersan Diamond hakkında suç duyurusunda bulundu.
BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesinin ve bu sürecin Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulmasının hiçbir suretle kabul edilemeyeceği belirtildi.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, sanal medya ünlüsü E.D.'nin, bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve buradan elde edeceği gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını duyurması üzerine açıklama yapılması gerektiği belirtilerek şöyle denildi:
"Devlet koruması altındaki çocuklarımızın kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesi ve bu sürecin Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulması hiçbir suretle kabul edilemez. Bakanlığımızca, söz konusu sosyal medya paylaşımının 5237 sayılı Kanun'un 301/1. maddesinde düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca içeriğin çıkarılması ve engellenmesi talep edilmiştir. Ayrıca söz konusu kişinin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakıf, Bakanlığımız bünyesinde yer alan bir kuruluş olmayıp ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşudur. Bu vakfa yapılan bir bağışın, Bakanlığımıza veya Bakanlığımızın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır.
Bakanlığımız, çocuklarımızı kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden, devletimizin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almayı sürdürecektir."