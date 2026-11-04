Sobaya yakıt döktü, ortalık savaş alanına döndü! Kayseri'deki patlama kamerada
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto kiralama ofisinde soba yakmak isteyen kişinin döktüğü jel reşo yakıtı, büyük bir patlamaya neden oldu. Peletli sobanın bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan olmadı.
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki bir oto kiralama ofisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Emrullah G. peletli sobayı yakmak istedi. Sobaya jel yakıtı döktüğü sırada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.
PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.
Öte yandan Emrullah G.'nin sobayı yakmaya çalıştığı anlar ile patlamanın meydana geldiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.