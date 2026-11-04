-°C
CANLI YAYIN

Sobaya yakıt döktü, ortalık savaş alanına döndü! Kayseri'deki patlama kamerada

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sobaya yakıt döktü, ortalık savaş alanına döndü! Kayseri'deki patlama kamerada

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto kiralama ofisinde soba yakmak isteyen kişinin döktüğü jel reşo yakıtı, büyük bir patlamaya neden oldu. Peletli sobanın bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki bir oto kiralama ofisinde meydana geldi.

SOBAYI YAKMAK İSTERKEN FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Edinilen bilgilere göre, Emrullah G. peletli sobayı yakmak istedi. Sobaya jel yakıtı döktüğü sırada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

Kayseri’de soba bomba gibi patladı | Fotoğraf: İHAKayseri’de soba bomba gibi patladı | Fotoğraf: İHA

PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Öte yandan Emrullah G.'nin sobayı yakmaya çalıştığı anlar ile patlamanın meydana geldiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şanlıurfa'da aile katliamı! Annesine ve kız kardeşlerine kurşun yağdırdı
Sonraki Haber
Şanlıurfa'da aile katliamı! Annesine ve kız kardeşlerine kurşun yağdırdı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın