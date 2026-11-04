Sobaya yakıt döktü, ortalık savaş alanına döndü! Kayseri'deki patlama kamerada

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto kiralama ofisinde soba yakmak isteyen kişinin döktüğü jel reşo yakıtı, büyük bir patlamaya neden oldu. Peletli sobanın bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanan olmadı.