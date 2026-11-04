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Pendik'te kanlı pusu: Silahlı saldırı anı kamerada!

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Pendik'te kanlı pusu: Silahlı saldırı anı kamerada!

İstanbul'un Pendik ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen kişilerin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırganların kurşun yağdırdığı anlarda seken mermiler çevredeki bir kafenin balkon camlarını patlatırken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Pendik ilçesi Güllübağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aracına binmeye çalışan bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Araçla olay yerine gelen şahıslar, ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırıda yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Seken kurşunların isabet ettiği çevredeki bir kafenin dış balkon camları kırıldı.

Pendik'te kanlı pusu: Silahlı saldırı anı kamerada! - 1


Olayın ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pendik'te kanlı pusu: Silahlı saldırı anı kamerada! - 2

Öte yandan saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Pendik'te kanlı pusu: Silahlı saldırı anı kamerada! - 3

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