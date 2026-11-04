Olay, dün Pendik ilçesi Güllübağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aracına binmeye çalışan bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Araçla olay yerine gelen şahıslar, ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırıda yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Seken kurşunların isabet ettiği çevredeki bir kafenin dış balkon camları kırıldı.