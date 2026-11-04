Önce buharı gördüler, sonra toprağı kazdılar! Köy meydanında 94 derecelik keşif
Balıkesir'in Gönen ilçesinde köy meydanından yükselen buharı fark eden mahalle sakinleri, toprağı kazınca beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Uzmanların yaptığı ölçümde suyun sıcaklığı 94 derece çıktı. Mahalle Muhtarı Varol Türkoğlu, jeotermal kaynağın kaplıcadan seracılığa kadar farklı alanlarda değerlendirilebileceğini söyledi.
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Muratlar Mahallesi'nde köy meydanından çıkan jeotermal su, mahalle sakinlerinde şaşkınlık yarattı. Topraktan yükselen buharı fark eden vatandaşların yaptığı kontrolün ardından ortaya çıkan suyun sıcaklığı, uzmanların ölçümünde 94 derece olarak belirlendi. Mahalle sakinleri, sıcak su kaynağının değerlendirilmesini bekliyor.
KÖY MEYDANINDAN 94 DERECELİK SU ÇIKTI
Muratlar Mahallesi Muhtarı Varol Türkoğlu, iki gün önce topraktan yükselen buharı fark ettiklerini söyledi. Buharın çıktığı alanı kazıp kontrol ettiklerinde oldukça sıcak suyla karşılaştıklarını anlatan Türkoğlu, suda yoğun kükürt kokusu bulunduğunu belirtti.
Jeotermal uzmanlarının bölgeye gelerek ölçüm yaptığını aktaran Türkoğlu, suyun sıcaklığının 94 derece olarak tespit edildiğini ifade etti.
FAY HATTI İHTİMALİNE DİKKAT ÇEKTİ
Gönen'in kaplıcalarıyla tanındığını hatırlatan Türkoğlu, Muratlar Mahallesi'nin ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyledi.
Ortaya çıkan suyun Gönen'deki kaplıca kaynaklarıyla bağlantılı olabileceğini düşündüklerini belirten Türkoğlu, yakınlardaki başka bir köyde de aktif olarak kullanılan dağ ılıcası bulunduğunu dile getirdi.
Yenice-Gönen Fay Hattı'nın mahallelerinin yakınından geçtiğini ifade eden Türkoğlu, bölgede yaşanan küçük çaplı depremlerin termal suyun yer altındaki akışını değiştirmiş olabileceğini öne sürdü.
KAPLICA, ISINMA VE SERACILIKTA KULLANILABİLİR
Mahalle Muhtarı Türkoğlu, jeotermal suyun değerlendirilmesi için ayrıntılı inceleme ve rezerv ölçümlerinin yapılması gerektiğini belirtti.
Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından kaynağın mahalle halkının yararına kullanılabileceğini söyleyen Türkoğlu, kaplıca tesisi kurulması, merkezi ısıtma sisteminin oluşturulması ve seracılık faaliyetlerinde sudan yararlanılması gibi seçeneklerin değerlendirilebileceğini aktardı.
Türkoğlu, söz konusu projelerin hayata geçirilmesi halinde mahalle sakinlerine ekonomik katkı sağlanabileceğini ifade etti.