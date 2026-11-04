Önce buharı gördüler, sonra toprağı kazdılar! Köy meydanında 94 derecelik keşif

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Muratlar Mahallesi'nde köy meydanından çıkan jeotermal su, mahalle sakinlerinde şaşkınlık yarattı. Topraktan yükselen buharı fark eden vatandaşların yaptığı kontrolün ardından ortaya çıkan suyun sıcaklığı, uzmanların ölçümünde 94 derece olarak belirlendi. Mahalle sakinleri, sıcak su kaynağının değerlendirilmesini bekliyor.

KÖY MEYDANINDAN 94 DERECELİK SU ÇIKTI

Muratlar Mahallesi Muhtarı Varol Türkoğlu, iki gün önce topraktan yükselen buharı fark ettiklerini söyledi. Buharın çıktığı alanı kazıp kontrol ettiklerinde oldukça sıcak suyla karşılaştıklarını anlatan Türkoğlu, suda yoğun kükürt kokusu bulunduğunu belirtti.

Jeotermal uzmanlarının bölgeye gelerek ölçüm yaptığını aktaran Türkoğlu, suyun sıcaklığının 94 derece olarak tespit edildiğini ifade etti.