Maltepe'de polise gizli el işareti! Sosyal medyada gündem olmuştu: Olayın aslı ortaya çıktı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde hayatından endişe edilen bir kadın için adrese giden polis ekipleri, kapıda gergin anlar yaşadı. Kapıyı açan kocanın saldırgan tutumu ve arkadaki kadının el hareketleri üzerine polis ekipleri duruma anında müdahale etti. Sosyal medyada da gündem olan olayda kadının şikayetçi olmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan koca adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan P.'nin hayatından endişe edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese gitti. Kapıyı açan Yahya P., polislerin geliş nedenini sorgulayarak saldırgan tavırlar sergiledi. Bu sırada arkasında bulunan eşi Sultan P.'nin çeşitli el hareketleri yaptığı fark edildi. Yaşananlara ilişkin kayıtlar sosyal medyada da yer aldı.
EŞİNDEN AYRI GÖRÜŞÜLDÜ, ŞİKAYETÇİ OLMADI
Alınan bilgiye göre, Sultan P.'nin el hareketleriyle polislerin dikkatini çekmeye çalıştığının görülmesi üzerine ayrı bir noktada görüşme yapıldı. Sultan P.'ye herhangi bir şikayetinin veya yardım talebinin bulunup bulunmadığı soruldu. Eşinin hastaneye yatırılmasını istediğini belirten Sultan P., şikayetçi olmadığını söyledi.
Sultan P.'nin ayrıca eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu, el hareketlerini yardım istemek amacıyla yapmadığını, olayın heyecanıyla istemsiz olarak yaptığını söylediği öğrenildi.