DAHA ÖNCE DE İHBARDA BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Polisin devam eden çalışmaları kapsamında Yahya P. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, çift arasında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı, Sultan P.'nin geçmişte ihbarlarda bulunduğu ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirlendi.