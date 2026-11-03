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Adana, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 finaline ev sahipliği yapacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 finaline ev sahipliği yapacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılındaki yolculuğunu 7-15 Kasım tarihleri arasında Adana’da tamamlayacak. Bu yıl üçüncü kez festivale ev sahipliği yapacak kentte, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk atölyelerine kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Merkez Park’ta Sagopa Kajmer, Sefo, Simge, Ebru Yaşar ve Murat Boz gibi sanatçılar sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 takvimindeki 26'ncı ve son durağı Adana olacak. 7-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, kentin tarihi mirasını, kültürel zenginliğini ve gastronomi geleneğini sanatseverlerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin finalinin Adana'da yapılacağını belirterek, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki finalini Adana'nın tarihi mirasını ve zengin gastronomi kültürünü ön plana çıkararak yapacağız." dedi.

2027'DE FESTİVAL 32 İLE YAYILACAK

Bakan Ersoy, festivalin gelecek yıl da büyümeye devam edeceğini belirtti. Ersoy, 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da takvime eklenmesiyle organizasyonun 32 ilde düzenleneceğini açıkladı.

Ersoy, festival aracılığıyla Türkiye'nin kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı, şehirlerin kültür ve sanat hayatına canlılık kazandırmayı ve kültür turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Foto: ahaber.com.tr)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Foto: ahaber.com.tr)

ADANA'NIN LEZZETLERİ FESTİVAL ROTASINDA

Festivalin gastronomi programında Adana'nın köklü mutfak kültürü ön plana çıkacak. Gastronomi programına Tayyar Zaimoğlu ve şef Arda Türkmen ev sahipliği yapacak. Akademisyen şef Asuman Kerkez, Michelin Rehberi'nde yer alan şefler Aleks Karaköse ve Murat Deniz Temel, şefler Kaan Kayhan ve Alexis Atlamazoğlu ile gastronomi yazarı Zeynep Kakınç da konuk isimler arasında bulunacak.

Çukurova'nın bereketli topraklarından, Toroslar'ın yayla kültüründen ve farklı medeniyetlerin mutfak geleneklerinden beslenen Adana mutfağı; baharatları, geleneksel pişirme yöntemleri ve kuşaktan kuşağa aktarılan ustalığıyla tanıtılacak.

Coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yanı sıra ciğer kebabı, şırdan, mumbar ve analı kızlı gibi yöresel lezzetler de gastronomi rotasında yer alacak. Festival kapsamında hazırlanan 70'i aşkın lezzet noktası, ziyaretçilere kentin geleneksel tatlarını ve gelişen yeme-içme kültürünü keşfetme imkanı sunacak.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

MERKEZ PARK'TA ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Adana Kültür Yolu Festivali'nde konserler Merkez Park'ta düzenlenecek. Dokuz gün boyunca sürecek program kapsamında Sagopa Kajmer, Ahmet Şafak, Sefo, Serkan Kaya, Simge, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Murat Boz müzikseverlerle buluşacak.

Festivalde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Aryalar" konseri de gerçekleştirilecek. "6'ncı Kolordu Bölge Komutanlığı", "Ozanların İzinde Aşıkların Yolunda, Opera Anadolu'da" ve "Anadolu'nun Sesli Hafızası: Bağlama Resitali" gibi programlar da müzikseverlere sunulacak.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

TARİHİ MİRAS SERGİLERLE TANITILACAK

Festival kapsamında Adana'nın tarihi ve kültürel birikimini yansıtan sergiler de ziyaretçilerle buluşacak. Adana Müze Kompleksi'nde açılacak "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisinde Osmanlı döneminden günümüze ulaşan dini ve kültürel miras örnekleri sergilenecek.

"Yaşayan Miras: Adana Sergisi" geleneksel el sanatlarını ve zanaatkarların üretimlerini tanıtacak. Yasemin Darbaz Karaca'nın küratörlüğünü üstlendiği "Hane" sergisi aile, yuva ve nesiller arası bağları İslam sanatlarının estetik diliyle ele alacak. "Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi" de festival programında yer alacak.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUK KÖYÜ KURULACAK

Festival, çocuklara ve ailelere yönelik etkinliklerle de dikkat çekecek. FotoMaraton Adana ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde katılımcılar, kentin tarihi dokusunu ve günlük yaşamını kendi kadrajlarından fotoğraflayacak.

Merkez Park'ta kurulacak Çocuk Köyü'nde yaratıcı atölyeler, şişme oyun alanları, dijital oyunlar, yarışmalar ve farklı deneyim alanları çocuklarla buluşacak. ASELSAN Çocuk Şenliği'nde bilim ve teknoloji odaklı uygulamalar düzenlenecek. EtnoSpor etkinlikleriyle geleneksel oyun ve sporlar tanıtılırken Karaoke Karavan'da çocuklar ve aileler birlikte şarkı söyleyebilecek.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

FESTİVALİN FİNALİ 15 KASIM'DA

7-15 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Adana Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan programıyla dokuz gün boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

Festival programı ve etkinlik takvimine ilişkin ayrıntılara Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin resmi internet sitesi ile @turkiye_kulturyolu Instagram hesabından ulaşılabilecek.

#Türkiye Kültür Yolu Festivali #Adana #Kültür Ve Turizm Bakanlığı
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