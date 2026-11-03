Ersoy, festival aracılığıyla Türkiye'nin kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı, şehirlerin kültür ve sanat hayatına canlılık kazandırmayı ve kültür turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, festivalin gelecek yıl da büyümeye devam edeceğini belirtti. Ersoy, 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da takvime eklenmesiyle organizasyonun 32 ilde düzenleneceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin finalinin Adana'da yapılacağını belirterek, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki finalini Adana'nın tarihi mirasını ve zengin gastronomi kültürünü ön plana çıkararak yapacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 'nin 2026 takvimindeki 26'ncı ve son durağı Adana olacak. 7-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, kentin tarihi mirasını, kültürel zenginliğini ve gastronomi geleneğini sanatseverlerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Foto: ahaber.com.tr)

ADANA'NIN LEZZETLERİ FESTİVAL ROTASINDA

Festivalin gastronomi programında Adana'nın köklü mutfak kültürü ön plana çıkacak. Gastronomi programına Tayyar Zaimoğlu ve şef Arda Türkmen ev sahipliği yapacak. Akademisyen şef Asuman Kerkez, Michelin Rehberi'nde yer alan şefler Aleks Karaköse ve Murat Deniz Temel, şefler Kaan Kayhan ve Alexis Atlamazoğlu ile gastronomi yazarı Zeynep Kakınç da konuk isimler arasında bulunacak.

Çukurova'nın bereketli topraklarından, Toroslar'ın yayla kültüründen ve farklı medeniyetlerin mutfak geleneklerinden beslenen Adana mutfağı; baharatları, geleneksel pişirme yöntemleri ve kuşaktan kuşağa aktarılan ustalığıyla tanıtılacak.

Coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yanı sıra ciğer kebabı, şırdan, mumbar ve analı kızlı gibi yöresel lezzetler de gastronomi rotasında yer alacak. Festival kapsamında hazırlanan 70'i aşkın lezzet noktası, ziyaretçilere kentin geleneksel tatlarını ve gelişen yeme-içme kültürünü keşfetme imkanı sunacak.