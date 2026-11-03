Adana, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 finaline ev sahipliği yapacak
Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılındaki yolculuğunu 7-15 Kasım tarihleri arasında Adana’da tamamlayacak. Bu yıl üçüncü kez festivale ev sahipliği yapacak kentte, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk atölyelerine kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Merkez Park’ta Sagopa Kajmer, Sefo, Simge, Ebru Yaşar ve Murat Boz gibi sanatçılar sahne alacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 takvimindeki 26'ncı ve son durağı Adana olacak. 7-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, kentin tarihi mirasını, kültürel zenginliğini ve gastronomi geleneğini sanatseverlerle buluşturacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin finalinin Adana'da yapılacağını belirterek, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki finalini Adana'nın tarihi mirasını ve zengin gastronomi kültürünü ön plana çıkararak yapacağız." dedi.
2027'DE FESTİVAL 32 İLE YAYILACAK
Bakan Ersoy, festivalin gelecek yıl da büyümeye devam edeceğini belirtti. Ersoy, 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da takvime eklenmesiyle organizasyonun 32 ilde düzenleneceğini açıkladı.
Ersoy, festival aracılığıyla Türkiye'nin kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırmayı, şehirlerin kültür ve sanat hayatına canlılık kazandırmayı ve kültür turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.
ADANA'NIN LEZZETLERİ FESTİVAL ROTASINDA
Festivalin gastronomi programında Adana'nın köklü mutfak kültürü ön plana çıkacak. Gastronomi programına Tayyar Zaimoğlu ve şef Arda Türkmen ev sahipliği yapacak. Akademisyen şef Asuman Kerkez, Michelin Rehberi'nde yer alan şefler Aleks Karaköse ve Murat Deniz Temel, şefler Kaan Kayhan ve Alexis Atlamazoğlu ile gastronomi yazarı Zeynep Kakınç da konuk isimler arasında bulunacak.
Çukurova'nın bereketli topraklarından, Toroslar'ın yayla kültüründen ve farklı medeniyetlerin mutfak geleneklerinden beslenen Adana mutfağı; baharatları, geleneksel pişirme yöntemleri ve kuşaktan kuşağa aktarılan ustalığıyla tanıtılacak.
Coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yanı sıra ciğer kebabı, şırdan, mumbar ve analı kızlı gibi yöresel lezzetler de gastronomi rotasında yer alacak. Festival kapsamında hazırlanan 70'i aşkın lezzet noktası, ziyaretçilere kentin geleneksel tatlarını ve gelişen yeme-içme kültürünü keşfetme imkanı sunacak.
MERKEZ PARK'TA ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK
Adana Kültür Yolu Festivali'nde konserler Merkez Park'ta düzenlenecek. Dokuz gün boyunca sürecek program kapsamında Sagopa Kajmer, Ahmet Şafak, Sefo, Serkan Kaya, Simge, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Murat Boz müzikseverlerle buluşacak.
Festivalde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Aryalar" konseri de gerçekleştirilecek. "6'ncı Kolordu Bölge Komutanlığı", "Ozanların İzinde Aşıkların Yolunda, Opera Anadolu'da" ve "Anadolu'nun Sesli Hafızası: Bağlama Resitali" gibi programlar da müzikseverlere sunulacak.