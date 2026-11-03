Manisa Köprübaşı'nda hasta taşıyan ambulans ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile traktör çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hasta ve 2 acil tıp teknisyeninin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.