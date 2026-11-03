Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Tüp yüklü kamyon ile araç çarpıştı: 2 çocuk hayatını kaybetti, 12 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Kaza yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edilirken, olayın bilançosunu Diyarbakır Valiliği açıkladı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.