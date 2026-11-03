Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Tüp yüklü kamyon ile araç çarpıştı: 2 çocuk hayatını kaybetti, 12 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Kaza yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli sevk edilirken, olayın bilançosunu Diyarbakır Valiliği açıkladı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Kaza, Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerindeki Bağlar ilçesi Oğlaklı Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, seyir hâlindeki tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ KAZANIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI
Diyarbakır Valiliği, 2 Kasım 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Olay yerine 8 ambulans ve 24 sağlık personelinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, yaralılara ilk müdahalenin kaza yerinde yapıldığı ve ardından hastanelere kaldırıldıkları bildirildi.
Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların kentteki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.