Eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü: Adliyede “Pişman değilim” dedi
Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı 15 bıçak darbesiyle öldüren Osman O., adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli, basın mensuplarının neden öldürdüğüne ilişkin sorusuna, “Hiçbir şekilde pişman değilim, bana ihanet ettiği için öldürdüm” yanıtını verdi.
Olay, dün sabah saatlerinde Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman O. (33), 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için 4 katlı binanın son katındaki dairesine çağırdı.
Bir süre konuşan ikili arasında henüz ayrıntıları paylaşılmayan bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman O., eline geçirdiği bıçakla Yeşildağ'ı göğsünden 15 kez bıçakladı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ
Olayın ardından evden ayrılan Osman O., babasının evine gitti. Buradan polisi arayarak kendisini ihbar eden şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman O., bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.
"HİÇBİR ŞEKİLDE PİŞMAN DEĞİLİM"
Adliye girişinde basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusunu yanıtlayan şüpheli, "Hiçbir şekilde pişman değilim, bana ihanet ettiği için öldürdüm" ifadelerini kullandı.