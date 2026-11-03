Olay, dün sabah saatlerinde Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman O. (33), 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için 4 katlı binanın son katındaki dairesine çağırdı.

Bir süre konuşan ikili arasında henüz ayrıntıları paylaşılmayan bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman O., eline geçirdiği bıçakla Yeşildağ'ı göğsünden 15 kez bıçakladı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.