İzmir'de lise öğrencileri palmiye ağacını ateşe verdi: Gülerek video çektiler

İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe veren bir grup öğrenci, alevlerin karşısında gülerek video çekti. Gençlerin yanan ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi de tepkileri artırdı. Ağacın yakılmasına ilişkin 2 öğrenci gözaltına alındı.