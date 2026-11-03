İzmir'de lise öğrencileri palmiye ağacını ateşe verdi: Gülerek video çektiler
İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe veren bir grup öğrenci, alevlerin karşısında gülerek video çekti. Gençlerin yanan ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi de tepkileri artırdı. Ağacın yakılmasına ilişkin 2 öğrenci gözaltına alındı.
Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü.
İddiaya göre kimliği belirsiz bir grup öğrenci, okul bahçesindeki palmiye ağacını kasten ateşe verdi. Kısa sürede ağacı saran alevlerin önüne geçen öğrenciler, yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.
YANAN AĞACIN ÖNÜNDE KAHKAHALARLA POZ VERDİLER
Görüntülerde bazı öğrencilerin alevlere aldırış etmeden gülerek poz verdiği ve tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdüğü görüldü.
Öğrencilerin videoda, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir başka öğrencinin ise "Profesyonel yaktı" sözleriyle gülerek kayıt yaptığı duyuldu.
Yaktıkları palmiye ağacının önünde hatıra fotoğrafı da çektiren öğrencilerin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Ekipler, eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 öğrenciyi gözaltına aldı.
Öte yandan ağacı ateşe verdikleri tespit edilen 2 öğrenci hakkında okul idaresi disiplin soruşturması başlattı.
Soruşturma kapsamında öğrencilerin ailelerinin de okula çağrıldığı belirtildi.