İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ana arterde araçlar güçlükle ilerledi. Özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Mesai bitimiyle birlikte kent genelindeki birçok ana arterde araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'nda saat 17.54 itibarıyla yoğunluk yüzde 89 olarak gösterildi.

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy çevresindeki kesimlerinde yoğunluk yaşandı. TEM Otoyolu'nun Esenyurt, Bağcılar ve bağlantı yollarında da trafik akışının yavaşladığı görüldü.

KÖPRÜ BAĞLANTI YOLLARINDA YOĞUNLUK 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu dikkat çekti. Özellikle Şişli, Üsküdar ve Ümraniye çevresindeki ana güzergahlarda haritanın kırmızıya döndüğü görüldü.

ANADOLU YAKASI'NDA ARAÇ KUYRUKLARI

Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Pendik çevresindeki ana arterlerde trafik akışı yavaşladı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde yoğunluk nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.