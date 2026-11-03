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Hatay'da kuyumcunun dikkati dolandırıcılık tuzağını bozdu! Polisin müdahalesiyle kurtarıldı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hatay'da kuyumcunun dikkati dolandırıcılık tuzağını bozdu! Polisin müdahalesiyle kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirdiği yaşlı kadın, altınlarını bozdurup parayı göndermek üzereyken kuyumcunun dikkati sayesinde kurtarıldı. Kuyumcunun ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçerken, dolandırıcılık girişiminin engellendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi.

Dolandırıcıların kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlı kadın F.Y'den altınları kuyumcuda bozdurmasını istedi.

YAŞLI KADININ DOLANDIRILMAKTAN KURTARILDIĞI ANLAR KAMERADA

Kuyumcuda altınlarını bozdurup dolandırıcıların hesabına atmak üzere olan F.Y., altınları bozdurmak için cadde üzerindeki kuyumcu Hüseyin Fırat geçti.

Kuyumcunun dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı: O anlar kamerada | Fotoğraf: İHAKuyumcunun dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı: O anlar kamerada | Fotoğraf: İHA

Altınları bozdurduğu esnada yaşlı kadının sürekli telefonla konuşmasını kuyumcu fark etti.

KUYUMCUNUN DİKKATİ ÖNLEDİ

Bozdurduğu altınları kuyumcudan hesaba atmasını istediği esnada kuyumcu Fırat, yaşlı kadının oğlu olarak düşündüğü banka hesap bilgileri farklı olunca polise ihbarda bulundu.

SON ANDA KURTARDILAR

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek yaşlı kadını dolandırılmaktan son anda kurtardılar.

O ANLAR KAMERADA

Yaşlı kadının kuyumcuya altınları bozdurmaya geldiği ve kuyumcunun dikkati sayesinde polis ekipleriyle birlikte yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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