Olay, İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi.

Dolandırıcıların kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlı kadın F.Y'den altınları kuyumcuda bozdurmasını istedi.

Kuyumcuda altınlarını bozdurup dolandırıcıların hesabına atmak üzere olan F.Y., altınları bozdurmak için cadde üzerindeki kuyumcu Hüseyin Fırat geçti.