6 saatlik çalışmanın ardından Kızılırmak'tan çıkarıldı: Viyadükten düşen otomobilde cansız bedeni bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD, dalgıç polisler, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda otomobilin yeri tespit edildi. Kızılırmak'tan çıkarılan araçta yapılan kontrollerde G.K.'nin cansız bedenine ulaşıldı.