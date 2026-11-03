6 saatlik çalışmanın ardından Kızılırmak'tan çıkarıldı: Viyadükten düşen otomobilde cansız bedeni bulundu.
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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 38 yaşındaki G.K.'nin, otomobiliyle Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a düştüğü belirlendi. İhbar üzerine nehirde başlatılan ve yaklaşık 6 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda otomobile ulaşıldı. Araçta bulunan G.K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, G.K.'den (38) bir süredir haber alamayan ailesi, akşam saatlerinde durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, G.K.'nin 38 AHM 887 plakalı otomobiliyle Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a düştüğünü belirledi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD, dalgıç polisler, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda otomobilin yeri tespit edildi. Kızılırmak'tan çıkarılan araçta yapılan kontrollerde G.K.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
G.K.'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.